Mister vaksiner fordi Oslo skal få mer

Nyheter

I Melhus er svært få over 81 år blitt vaksinert mot covid-19 slik Trønderbladet har omtalt, og framover kan Melhus risikere å få enda færre vaksiner fordi Oslo er blitt lovt av Folkehelseinstituttet å få flere vaksiner på bekostning av andre kommuner.

Nesten ingen i Melhus mellom 70-84 år har fått vaksine Vaksinemangelen rammer også Melhus, og kommunen må i hovedsak vaksinere dem som har fått første dose.

Ifølge ei liste i VG, vil Melhus, Midtre Gauldal og Skaun være blant de 330 kommunene som fratas vaksine siden Oslo har høyere smittetrykk. Disse tre kommunene har hatt få smittede de siste ukene. Melhus fikk påvist ett tilfelle før helga, og har 67 påviste tilfeller. Midtre Gauldal har 21 tilfeller og Skaun 30. Alle disse tre kommunene har blant annet hatt påbud om munnbind på grunn av faren for spredning av virus fra Trondheim og andre steder, og mange går rundt med munnbind også etter at påbudet ble opphevet.

Melhus kommune opplyser på sin nettside at 10 fikk vaksine for første gang i forrige uke, mens 40 får denne uka. Kommunen har også fått 100 vaksinedoser av produsenten AstraZeneca, og disse skal gå til helsepersonell. Samtidig er kommunen i gang med å vaksinere de som har fått sin første dose. Ifølge kommunen er det 82-åringene som for tida får vaksine. I neste uke skulle Melhus få færre vaksinedoser enn denne uka ifølge FHIs oversikt fordi FHI er ferdig med å hente ut vaksiner fra beredskapslageret.

8773 er blitt testet i Melhus for koronaviruset som kan gi covid-19, så langt.

