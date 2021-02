Nyheter

Etter søndagens tur opp til Storvatnet ble spaserturen lagt bortover mot Høgsten øverst på Lyngen for å fotografere profilen av nettopp den, Lundamos høyeste sted med god utsikt både oppover og nedover Gauldalen derfra. På tur dit ble det stopp for å få et overblikk ned mot Lundamo sentrumsområde hvor blikket også ble rettet mot Valdumåsen på vestsiden av Gaula.