På vei til fornyede togstopp

Nyheter

Toget er på vei nordover, og passerer først en jernbanestasjon som har fått fornyede perronger for å ta imot framtidas tog, og så neste togstopp som er helt fornyet. De gamle jernbanestasjonsbygningene står på de fleste stoppestedene gjennom dalen, men spiller ikke lenger en like stor rolle som det de hadde. Tettstedet vi skal fram til, har fortsatt jernbanestasjon og den har også E6 midt gjennom sentrum. Oppe i høyden kan det fra gammelt av ha vært en bygdeborg. Ellers finner en for eksempel skoler og to idrettshaller her, og to elver kan sees inni sentrum.