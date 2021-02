Nesten ingen i Melhus mellom 70-84 år har fått vaksine

Nyheter

Hittil er ingen under 82 år fått koronavaksine bortsett fra helsepersonell og beboere på sykehjem/i omsorgsboliger. Det kommer fram av orienteringa Melhus kommune gir når det gjelder vaksineringa. Årsaken er at det kommer svært få doser av Pfizer/BionTech, og at de få dosene som kommer, i hovedsak går til å gi de eldste den andre vaksinedosen.

82-åringer

Kommende uke har Melhus kommune planer om å sette 370 vaksinedoser. Av disse vil 40 gå til innbyggere som ikke har fått vaksinedose ennå, og denne gruppa er 82-åringer. Gruppa 75-84 år teller 950 personer i Melhus, og det er altså ingen mellom 75-82 år som har fått koronavaksine så langt bortsett fra dem som bor på sykehjem/i omsorgsboliger. Kommunen har fått gitt den første dosen til dem som er 83 år og eldre, og i neste uke skal 230 få sin andre dose.

I forrige uke fikk bare 10 sin første dose med Pfizer/BionTech ifølge Melhus kommune. Kommunen har bestemt seg for å ta årskull etter årskull, og gjør ingen prioritering blant aldersgruppa 75-84 år ifølge informasjonen på kommunens nettside. Når gruppa 75-84 år er ferdigvaksinert, står gruppa 65-74 år samt yngre personer med risikofaktorer for tur.

Ifølge kommunen vil det ta tid før alle over 75 år er blitt vaksinert.

Derfor vaksinerer vi alle på bedehuset i Melhus sentrum Vaksinering av alle de voksne innbyggerne i kommunen er et stort logistikkarbeid.

Helsepersonell

Kommunen har fått Astra/Zeneca-vaksiner, og opplyser at 100 doser av denne blir gitt til helsepersonell i neste uke. Både kommunalt ansatte og private ansatte innen helsesektoren får vaksine nå.

Melhus bedehus blir nå brukt til vaksinering, og ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) har opplyst i politiske møter at bedehuset vil bli stedet der vaksinering skal skje framover.

Folkehelseinstituttet gir beskjed til kommunene om forventet vaksinemengde for to uker framover. Neste uke er uke 9, og så kommer uke 10 der Folkehelseinstituttet har forespeilet Melhus kommune å få mindre av Pfizer/Biontech-vaksinen enn kommende uke og like mye av vaksinetypen som i hovedsak gis til helsepersonell. Helt fra starten av har kommunefarmasøyten fått ut sju doser av hvert hetteglass av Pfizer/BionTech-vaksinen., og denne vaksinetypen anbefaler Folkehelseinstituttet blir gitt til personer over 65 år, og til yngre som risikerer alvorlig sykdom ved covid-19-sykdom. Folkehelseinstituttet har tatt utgangspunkt i at det er mulig å få ut seks doser av denne vaksinetypen fra hvert hetteglass.

