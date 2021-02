Inndro førerkot etter trafikkulykke på Rognes

Nyheter

Politiet melder lørdag at det har vært ei trafikkulykke på Rognes. Ifølge politiet er det ikke kommet meldng om personskade. To personer satt i bilen, og bilen skal ut fra det politiet har fått opplysning om, ha kjørt av fylkesveg 30 ved Rognes sentrum. Det var rundt klokka 14.30 at politiet fikk melding om ulykka.