Stroppene som skulle sikre lasten, var blitt slappe

Nyheter

Dårlig lastsikring førte til bruksforbud da Statens vegvesen kontrollerte tungbiler på Sandmoen fredag.

- Lastestroppene hadde forskjøvet seg. Blitt slakke, slik at godset ikke blir godt nok sikret, påpeker kontrolleder Nina Pedersen i en rapport sendt ut til media etter kontrollen. - Viktig at sjåfører stopper og sjekker lastsikringen, særlig om de har gods som er vanskelig å sikre, tilføyer kontrollederen.

Men det var mer å sette fingeren på da 34 kjøretøy ble sjekket:

Én fikk et dekkgebyr på 1000 kroner, for ikke å ha vinterdekk i henhold til lovverket.

10 tunge kjøretøy ble kontrollert på Sandmoen natt til mandag Statens vegvesen skrev ut flere gebyr, men er fornøyd med at alle hadde dekk og kjetting i orden.

Det ble utskrevet 4 tekniske kontrollsedler, der de må på verksted for å utbedre mangelen.

Det ble bruksforbud for et utenlandsk kjøretøy som ikke hadde korrekt utfylt fraktbrev. To sjåfører fikk med seg vognkortgebyr.

Det ble utstedt tre kjettinggebyr, på samme vogntog, de skal ha 7, opplyser kontrollederen i sin rapport.