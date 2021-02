Skirenn, kino og vinterferie

Nyheter

Denne helga er avslutninga for vinterferien for skoleelever og dem som tar ut vinterferie, og det er litt av hvert å finne på for den som ikke er på hyttetur. Kombinasjonen av vinterferie og korona fører naturlig nok til at det er litt færre aktiviteter enn det ville ha vært i mer "normale" tider.

Lørdag arrangerer idrettslaget Leik Sp1cup/KM for Sør-Trøndelag skikrets for aldersgruppa 13-20 år. Skirennet er mulig fordi myndighetene har åpnet for at barn og unge kan konkurrere også utenfor sitt nærmiljø. Idrettslaget har skirennet på Jårakjølen der laget tidligere i vinter har hatt kommunerenn og klubbmesterskap for barn og unge.

Endelig ble det skirenn Marit og Sanna var blant dem som gikk årets første skirenn, og kommunerennet hadde god deltakelse.

Kirkene i Midtre Gauldal har ikke fysiske gudstjenester som følge av nasjonale smittevernstiltak, og viser til digital gudstjeneste. I Melhus er det gudstjenester i Flå kirke, Hølnda kirke og Melhus kirke.

Kinoene har åpent, og søndag kan en se filmer som "Lassie kommer hjem" og "H for Happy". Om uteaktiviteter frister, kan meteorologene melde at det blir litt ustadig vær på lørdag med fare for regnbyger på kvelden, mens det blir fint vær på søndag. Temperaturene vil være av vårlig karakter.