Politiet er bekymret: Ungdom drar fra Melhus til Trondheim i skoletida

Nyheter

Oppvekstkomiteen i Trondheim kommune ble tidligere i februar orientert om at ungdomsmiljøet på Tiller, og at det er kjent at ungdom fra Melhus, Skaun, Midtre Gauldal og Orkanger drar dit. Noen er der også midt i skoletida. Ett trekkplaster er McDonalds som har døgnåpent, og det er også populært å samles i bilmiljøet på Tiller.