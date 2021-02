E6-strid: - Nye Veier informerer ikke lokalbefolkningen

Nyheter

- Vi er kjent med at det vurderes helt andre løsninger for både ny E6 og lokalveien i Vindalsliene enn de som ligger i vedtatt reguleringsplan. Disse endringene er så store at de ikke må tillates å gå «under radarhøyde» for de som blir berørt, skriver Arnfinn Aakerli og Morten Samset for Skogen grendelag.