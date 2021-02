Skal bygge idrettshall til 69,5 millioner kroner

Nyheter

24 av 37 kommunestyrestyrerepresentanter stemte tirsdag ettermiddag for at Melhus skal bruke inntil 69,5 millioner kroner på ny idrettshall ved siden av Melhushallen. Idrettshallen kommer på toppen av det nye parkeringsanlegget som Melhus kommune bygger. Den skal bygges i massivtre, og kommunestyret ønsker at den skal bli en flerbrukshall med plass til mer enn ballidretter som håndball og fotball.