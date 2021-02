Flertall for å bygge parkeringshallen

Nyheter

Etter en lang debatt i formannskapet har Melhus formannskap vedtatt å gå inn for at idrettshallen oppå parkeringsanlegget mellom Melhushallen og Bankhallen, skal bygges. Prislappen ifølge rådmannen, er 69,5 millioner kroner. Trebetong Entreprenør AS har det biligste anbudet, og får oppdraget dersom også Melhus kommunestyre vedtar det samme som formannskapet.