Slik får man koronavaksine i Midtre Gauldal

«For at vi skal nå deg når det er din tur til å få vaksinen, må du registrere deg. Alle over 18 år som ønsker koronavaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø. Dette gjelder ikke deg som allerede har fått time.» Dette opplyser Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.

Kommunen opplyser videre at registreringen skjer digitalt via kommunens nettsider. Registrering og timebestilling skjer i to trinn: 1. Først registrerer man seg, og så blir man automatisk satt i vaksinasjonskø. Når det blir din tur får man en tekstmelding om at man kan bestille time. Man kan ikke bestille time før man har mottatt en slik SMS. 2. Selve timebestillingen vil foregå på samme måte; man logger deg inn på samme nettsted og bestiller time. Vaksinen består av to doser, og man bestiller tid for begge dosene samtidig.

Så mange er nå vaksinert i Midtre Gauldal - 448 personer har fått dose én av koronavaksinen, mens 105 har fått dose to, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

- Vil bli kort varsel

På kommunens nettsider kan man lese at kommunen vaksinerer de prioriterte gruppene i det tempoet som vaksinen kommer til kommunen. Det betyr at det vil kunne gå lang tid før de yngre aldersgruppene får muligheten til å bestille time.

Kommunen opplyser også at det vil bli kort varsel ved tildeling av time, fordi vaksinene har kort holdbarhet etter at de blir sendt fra de sentrale lagrene. Man skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom man på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom.

Mer informasjon finner man på nettsidene til Midtre Gauldal kommune.

