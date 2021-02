Samferdselsminister: - Midtre Gauldal kan stille opp hvis de mener det er riktig

Nyheter

Kirsti Leirtrø (Ap) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. I onsdagens spørretime i Stortinget stilte hun følgende spørsmål til samferdselsminister Hareide: «I Soknedal ble bomstasjon plassert ved Fossum bru. Beboerne i grenda Skogen skulle kjøre lokaltrafikk på gammel vei. Gammel vei er nå beslaglagt av Nye Veier i tre år. I denne perioden er beboerne nødt til å passere bommen for å komme til barnehage, butikk eller fritidsaktiviteter. Kommunen har fått beskjed om at fritak basert på adresse ikke er mulig. Det rettferdige for denne grenda er om en fikk fritak eller rabattordning i den perioden lokalvei er stengt. Hva mener statsråden kommunen kan gjøre for å få rettet opp i urettferdigheten?»