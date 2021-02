Nå kan man søke på Grindstuens lederjobb i Midtre Gauldal

Nyheter

Trønderbladet har tidligere omtalt at Kristin Grindstuen har sagt opp stillingen som enhetsleder for pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune. Grindstuen fratrer sin stilling i Midtre Gauldal 30. april, og hun starter som enhetsleder for institusjonstjenestene i Melhus kommune 1. mai.