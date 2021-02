Stor arbeidslyst for barnehjem i Kenya

Nyheter

For tre år siden hoppet Gauldal videregående skole av Operasjon dagsverk. En av elevene ble skadet i ei trafikkulykke på Lundamo, og elevene ville heller samle inn penger til Landsforeningen for trafikkskadde. Fagleder Øystein Vie opplyser at elevrådet siden da har ønsket å lage sine egne innsamlingsprosjekt.