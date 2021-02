En miks av gammelt og nytt

Nyheter

Dette tettstedet har opplevd stor byggeaktivitet de siste årene, og enda mer skal det bli. Samtidig tar folk til orde for å ta vare på gamle bygninger som står i tettstedet. Tettstedet har for eksempel bru fra 1800-tallet, og bankbygninga har også mange år bak seg. Skolen er fra 1950-tallet, men kan bli revet neste år. Mølla og kornsiloen er signalbygg, og er heller ikke av nyere dato. Midt i sentrum står et bygg som får nye vinduer takket være koronapenger.