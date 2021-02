Beboere i Lensmannsgården kan bli flyttet

Nyheter

Etter at Husbanken avslo å gi investeringstilskudd til konseptet Lena Park slik det forelå, har utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtatt å avslutte videre arbeid med Lena Park. Samling av tre bofellesskap for utviklingshemmede ville gi et institusjonspreg ifølge Husbanken. Lena Park var tenkt bygd i Melhus sentrum, og skulle også gi plass til Melhus voksenopplæring, Flyktningetjenesten, et legesenter og leiligheter for utleie.