Minner om rasfare i fjellet og glatt på bakken

Mange skal på ut på tur i vinterferien, og det er fortsatt bra med snø i høyden slik at skiturer kan friste. Avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt råder folk til å holde seg unna røde områder. Dette er områder som kan være rasfarlige.

NVE har laget varsel for fjellområder, og skriver på sin nettside at det er svært krevende skredforhold i hele landet.

- Det finnes vedvarende svake lag høyt i snødekket i hele landet som gjør det svært lett å løse ut skred. NVE oppfordrer alle til å unngå skredterreng i vinterferien. Trollheimen er et yndet turmål, og NVE beskriver snøskredfaren som betydelig.

Men også nærliggende fjell som Vassfjellet kan ha skredfarlige områder.

Politiet: - Her er det stor snøskredfare Lørdag klokken 09.44 kom meldingen fra politiet på Twitter.

Regn som fryser

Værforholdene er skiftende, og temperaturen har svingt fra sprengkulde til vårlige temperaturer og vind. Meteorologisk institutt advarer om at det kan bli regn som fryser på bakken på lørdag, og at det kan gjøre det glatt for dem som er ute og går eller ferdes på veien. Ifølge Meteorologisk institutt kan det lokalt bli vanskelige kjøreforhold på lørdag. Rådet fra meteorologene er å bruket brodder om en skal ut og gå, og riktige dekk for dem som kjører.

Natt til lørdag og utover lørdagen var det mange utforkjøringer, og politiet fikk melding om biler som ble stående fast på glatt føre.