Lager flere hundre porsjoner hver dag i barnehagen

Nyheter

- Barnehagen har et stort ansvar i å servere et sunt og ernæringsrikt måltid til ungene, noe vi håper er med på å danne grunnlaget for deres matvaner senere i livet. Her i barnehagen har vi hatt kokk siden 2014, sier styrer Eva Aaslund Setsaas i Presttrøa barnehage.