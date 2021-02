Utsetter konfirmasjoner - selv om det er null smittede

Nyheter

En leser skriver til Trønderbladet at det «ikke engang er smitte i Midtre Gauldal kommune» og lurer på hva som er årsaken til at konfirmasjonen utsettes. Trønderbladet kontaktet kirkeverge Eli Ødegård i Støren kirkelige fellesråd for å få svar. Hun forteller at alle konfirmasjoner i mai og juni i Midtre Gauldal er utsatt til oktober.