Inndro førerkort etter trafikkuhell

Onsdag i 16-tida melder politiet at det har vært et trafikkuhell på E6 på Hovin. Politiet opplyser at førerkortet til en sjåfør er tatt i midlertidig beslag fordi politiet mener at sjåføren brøt vikeplikten ved å svinge ut på E6 uten å se at det kom en bil på E6.