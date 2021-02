Vil ha flere innflyttere til Melhus

Nyheter

- Vi må jobbe for flere og trygge arbeidsplasser og legge til rette for at enda flere vil bosette seg i Melhus. En god skole, god infrastruktur, et attraktivt kollektivtilbud, tilgang til naturen, kulturopplevelser og gode muligheter for næringsutvikling er derfor viktige satsingsområder for Fremskrittspartiet, forteller Ketil Nilsen som er nestleder i Melhus Fremskrittsparti.