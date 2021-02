Må betale for graving i Melhus

Nyheter

Rådmannen foreslår overfor utvalg for teknikk og miljø at det skal innføres et gebyr for å grave i og ved kommunal vei. Ifølge forslaget skal det fra 1. juli koste 4000 kroner for graving. Om kommunen må ilegge straffegebyr for ulovlig graving, skal det ifølge rådmannens forslag være på 8000 kroner. Kommunestyret har vedtatt å innføre et gravegebyr, og rådmannen har anslått at et slikt gebyr kan gi kommunen ei inntekt på 100.000 kroner i året.