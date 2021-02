Innfører mildere koronaregler i Melhus

Nyheter

Med seks mot fem stemmer har Melhus formannskap vedtatt ny lokal forskrift, og i den er det ikke lenger et påbud om bruk av munnbind. I stedet er det en anbefaling om at en bruker munnbind både innendørs og utendørs om det ikke er mulig å holde god nok avstand. Smittetrykket i Melhus er så lavt at politikere og rådmann er usikker på om folk kan påbys å bruke munnbind.

Formannskapet har dermed opphevet den forrige lokale forskriften som inneholdt påbud, og flertallsgruppa (Sp, H og ML) fulgte rådmannens anbefaling. Opposisjonen (Ap, KrF og SV) ville ha påbud om registrering på serveringssteder og i drosjer slik det har vært påbud om, men dette ble nedstemt.

Disse lokale koronareglene gjelder fra onsdag 17. februar:

Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes.

Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring.

Det innføres en anbefaling om at drosjer og serveringssteder skal registrere alle kunder med navn og telefonnummer.

Det innføres en anbefaling om å begrense antall nærkontakter.

Det innføres en anbefaling om å begrense reiseaktivitet.

Formannskapet understreket at det er vanskelig å vite hvordan pandemien for covid-19 utvikler seg videre, og at folk må være forberedt på at det kan komme påbud igjen om det oppstår smitteutbrudd. Den lokale forskriften er nokså lik de nasjonale reglene. Fra kommunens side understrekes det at det viktigste er å holde god nok avstand for å hindre smitte, og at en holder oversikt over hvem som er nærkontakter. Ifølge ordføreren og rådmannen er importsmitte fortsatt en utfordring, og Melhus har hatt noen tilfeller av dette.

Føler seg usikre

- Ingen har fasit, og noe av det vi har lært av pandemien, er at det er uforutsigbart, sa varaordfører Stine Estenstad (H).

Flere politikere var opptatt av at folk kan bli forvirret at stadige endringer i koronaregler, og framholdt at folk reiser spørsmål om hvorfor det er påbud når det er lavt smittetrykk i Melhus. Melhus har ikke hatt smittetilfeller siden 2. februar, og har smittesporingsteam som er forsterket i fall mutantviruset dukker opp. Opposisjonen mente at nå som vinterferien snart starter, er det viktig å ha påbud om registering i drosjer og serveringssteder siden folk vil være mer på farten og få mer besøk. Både opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) og Anne J. Løvseth Byfuglien (KrF) uttrykte bekymring for at en oppmyking av koronareglene kan føre til at folk senker skuldrene for fort, og at vinterferien kan innebære oppblomstring av koronasmitte.

Men enhetsleder Monica Brækken sa at smittesporing ikke har vært noe problem så langt slik at hun ikke så at det er behov for et påbud.

Anbefaler å bruke munnbind både ute og inne Rådmannen foreslår ikke et påbud for munnbind,men en anbefaling om å bruke munnbind på en rekke steder.

Idretten

Når det gjelder idrett for voksne, har formannskapet bedt rådmannen gå i dialog med idretten for å høre hva som er mulig å gjennomføre lokalt sett ut fra de nasjonale anbefalingene. Regjeringa har åpnet for at barn og unge under 20 år kan drive idrett innendørs og utendørs, mens voksne ikke bør drive innendørs idrett. Ute kan derimot voksne trene om de holder to meters avstand.

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) luftet spørsmålet om Bankhallen kan defineres som utendørsarena, men hun konkluderte med at det er best å vente på hvilke nasjonale regler som skal gjelde for idretten framover. Hun sa også at det foregår poengrenn og lokale skirenn for barn allerede nå.

Kommuner som sokner til Trondhemsregionen og deriblant Melhus, Midtre Gauldal og Skaun, er blitt enige om å ha noenlunde like koronaregler. Midtre Gauldal har påbud om bruk av munnbind, og formannskapet skal onsdag ta en vurdering om den lokale forskriften skal avsluttes eller videreføres slik den er. Kommunestyret i Midtre Gauldal blir torsdag orientert om koronasituasjonen og lokale smitteverntiltak. Hittil er det påvist 21 tilfeller av covid-19 i Midtre Gauldal mens Melhus har hatt 67 påviste tilfeller.

Vaksineringa er i full gang, og denne uka startet Melhus kommune å vaksinere gruppa mellom 75 år og 85. Denne gruppa er på 950 personer, og kommunen minner om at det kan ta litt tid før alle er blitt vaksinerte. Vaksineringa skjer på Melhus bedehus, og kommunen planlegger at vaksineringa framover skal skje der.

