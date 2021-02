Har varmet frosne trøndere i snart 20 år

Nyheter

Globaltek Norge har vært et lite familiedrevet firma på Melhus, med røtter tilbake til 1995. De var med på den store varmepumpe-revolusjonen rundt årtusenskiftet. Sjøl om kulden er like sterk i dag, har markedet blitt mye tøffere. Og korona-skepsisen gjør at folk vegrer seg for å slippe handverkere inn i huset.