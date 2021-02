Nyheter

Ukas konkurransebilde er tatt fra en støyvoll ved E6, og i retning et industriområde på tettstedet. I tillegg til produksjon innen skogindustri, er det også blant annet kontor for et energiselskap, og kontor for et stort transportfirma. I nærheten ligger kirka for dette tettstedet. Andre tips kan være at tettstedet er det største i kommunen, og har både jernbanestasjon, lakseelv og veiforbindelse retning Røros.