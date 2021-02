Nyheter

Elever ved Øya videregående har bygd skolen i Minecraft. Her kan du lokke med deg en hund til dyreklinikken, lage koronavaksine eller gå i fjøset for å mjølke ei ku. Hele skolen er åpen for digitalt besøk, og du kan se deg om både utendørs og innendørs. Under en "online session" torsdag kveld kunne du også møte ansatte ved skolen som var med på spillet.