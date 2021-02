Tunnelstein fra Kvål kan bli gjenbrukt i asfalt

Nyheter

Under et digitalt folkemøte Nye Veier og Norconsult holdt, opplyste prosjektsjef Lars Bjørgård at Nye Veier planlegger byggestart for E6-strekninga Kvål-Gyllan i 2022 med ferdigstillelse i 2026. Denne strekninga skal ifølge Nye Veier, dimensjoneres for 110-sone. Anslått byggesum ifølge Nye Veier, er fem milliarder kroner.