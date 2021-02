Kommunetopp i Melhus søker på jobb i nabokommunen

Nyheter

Trønderbladet har tidligere omtalt at John Ivar Reitan har sagt opp jobben som enhetsleder i Midtre Gauldal for å starte i jobben som fagansvarlig for vann i Malvik kommune. Reitan jobber i Midtre Gauldal ut mars, og derfor må kommunen finne en erstatter. Blant søkerne er Morten Børseth, som er enhetsleder i Melhus kommune.