Ber folk tenke gjennom om de må dra til Trondheim nå

Nyheter

Etter at det er blitt oppdaget tilfeller av det britiske mutantviruset og den sørafrikanske varianten som også kan gi sykdommen covid-19, har kommuner rundt Trondheim frarådet innbyggerne å dra inn til Trondheim om det ikke er helt nødvendig. Frykten er at virusvariantene kan spre seg til nabokommuner. Melhus, Midtre Gauldal og Skaun er blant kommunene som nå har innført påbud om munnbind i blant annet butikker, busser, offentlig areal og drosjer i håp om at det kan virke forebyggende.