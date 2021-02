Presser på for strengere smitteverntiltak i Melhus

Nyheter

I dag torsdag skal Melhus formannskap ha ekstraordinært møte for å vurdere innstramming av lokal forskrift. Tirsdag vedtok formannskapet å forlenge den lokale forskriften der det blant annet er krav om munnbind i busser, drosjer og under kjøreskoleopplæring. Det er også krav om registrering av besøkende på serveringssteder. I forskriften er det ikke krav om munnbind i butikker og i offentlig rom.

Etter at det ble avdekket flere tilfeller av mutantvirus i Trondheim, er det lagt press på nabokommunene for å få dem til å stramme inn påå smittevernstiltak. Skaun har vedtatt å stramme inn etter et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag kveld, og Melhus kan komme til å vedta en lignende forskrift. Da vil det igjen bli påbud om munnbind på butikker. Treningssentre i Skaun er bare forbeholdt egne innbyggere.

- Smitten i Trøndelag er på et nivå hvor det ikke er aktuelt med like strenge tiltak som vi har sett blant annet i Bergensregionen. Men kommunene finner her sammen til fornuftige og forsterkede tiltak som innføres for en periode til man får kontroll på situasjonen. Det er bra, uttaler fylkeslege Jan Vaage på Statsforvalterens nettside.

Melhus har hatt 67 påviste tilfeller av covid-19, og over 8100 er blitt testet. Det er ikke påvist mutantvirus i Melhus, men flere er blitt satt i karantene på grunn av mutantvirus i Trondheim.

