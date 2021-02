Midtre Gauldal vurderer strengere smitteverntiltak

Nyheter

Melhus, Skaun, Trondheim og andre randkommuner til Trondheim har allerede vedtatt ekstra strenge smitteverntiltak som følge av at det er påvist mutantvirus for covid-19 i Trondheim. For flere av smittetilfellene i Trondheim er det ikke kjent smittevei, og det viser seg at de smittede har vært i mange butikker.