Midtre Gauldal får påbud om munnbind

Nyheter

Under et ekstraordinært formannskapsmøte i Midtre Gauldal torsdag ettermiddag, ble det vedtatt en lokal forskrift som blant annet gir påbud om munnbind i butikker, på busser, i trossamfunn, under kjøreskoleopplæring og i det offentlige rom. Forskriften gjelder til og med 17. februar, og innføres for å hindre utbredelse av mutantviruset.

Disse fastsettes i forskriften som trer i kraft fra 11.02 kl 24.00 og gjelder til og med 17.02.2021.

Bruk av munnbind på kollektivreiser.

Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende.

Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.

Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter.

Registrering av alle kunder på serveringssteder.

Avstandsbegrensning på treningssenter.

Skjenkestopp fra kl 22.00.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand.

b) Følgende anbefalinger:

Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand.

Unngå reiser til eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter, og hvor Trondheim nå blir ansett som en slik kommune.

Unngå unødige reiser som medfører nærkontakt med andre på tvers av kommunegrenser.

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Kommunen fraråder- og legger ikke til rette for organiserte fritidsaktiviteter og trim for voksne eller kamper og samlinger for barn og unge.

Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør er tillatt.

Midtre Gauldal har lavt smittenivå med totalt 21 påviste tilfeller av covid-19 og neste 2000 testede personer i kommunen. Imidlertid ønsker formannskapet å være føre var og slutte seg til anbefalinga kommunene rundt Trondheim har fått om å ha omtrent like koronaregler. Nå er det altså påbud om munnbind i blant annet butikker, og folk blir bedt om å unngå unødige reiser.

- Oppfordringen fra Statsforvalter, FHI og Helsedirektorat om å handle likt på tvers av kommuner, veier tungt, skriver kommunedirektøren i saksframlegget.

Arbeidsinnvandring

I saksframlegget fra kommunedirektøren vises det til at Midtre Gauldal har en del arbeidsinnvandring, og at kommunen vil benytte Trondheim kommunes utepatrulje som sjekker om regler for karantene hos dem som krysser grensene, overholdes. Denne utepatruljen skal også jobbe i Midtre Gauldal. I Trondheim har kommunen hatt fokus på arbeidsinnvandrere fordi det har vært mistanke om at en del ikke overholder karanteneregler.

Videre opplyser kommunedirektøren at det er personer i Midtre Gauldal som er satt i karantene som følge av å være nærkontakter til smittetilfeller knyttet til Bygger'n og E.A. Smith på Heimdal. Kommunedirektøren viser til at 22 i Melhus er satt i karantene av samme årsak. Personer med påvist smitte av mutantvirus i Trondheim, skal ha vært innom mange butikker og dette er en type butikker som også folk utenfor Trondheim, besøker.

Kommunene har register for grensekryssinger, og kan dermed følge med hvor mange som kommer over landegrensa til for eksempel Midtre Gauldal.