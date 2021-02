Mange elever ved Høyeggen skole kan bli flyttet til Gimse skole

Nyheter

Onsdag skal utvalg for helse, oppvekst og kultur blant annet behandle forslag til justering av skolekretsgrensene for nye Gimse skole. Nyskolen skal står ferdig i 2022, og politikerne har vedtatt at den skal ha så god kapasitet at den kan ta imot elever fra potensielle boligfelt i nærheten. Det er særlig utbygginga på Gimsøya og i retning Brekkåsen skole som administrasjonen ser for seg kan gi elevtallsvekst.