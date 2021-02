Nyheter

Tirsdag dro Melhus formannskap på befaring til Rolf Lynges veg på Lundamo for å se på et område Odd Johnny Rimol ønsker kan brukes til å sette opp to nye boliger. Befaringa var like ved stedet der formannskapet var i fjor høst. For søkeren i nabolaget endte saken med at Statsforvalteren sa nei til den foreslåtte boligbygginga.