Gåsbakken kan få flere boliger

Tirsdag skal Melhus formannskap behandle reguleringsplanen for Sagtunet på Gåsbakken. Dette boligprosjektet er i regi av Midttømme Entreprenør, og IKON arkitekter og ingeniører har utarbeidet et planforslag. Ifølge forslaget skal det bygges 10-12 boliger på ei tomta der det tidligere har vært sagbruk. Tomta er like ved Gåsbakken skole og barnehage, og det er også butikk i nærheten.