Knut Over Børseth fra Ler har inngått avtale med Skaun kommune om et tilbud til bilinteressert ungdom.Skrensekjøring over Skaunakjølen har ifølge ordfører Gunn Iversen Stokke vært et problem i mange år. Det har også vært tilfeller av ulovlig kjøring på islagte vatn. Nå ønsker kommunen å samarbeide med organisasjonen "Drive for life", som Knut Ove Børseth driver.