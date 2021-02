Strake veien på landet

Nyheter

Bildet er tatt rett sør for tettstedet som er ukas oppgave. Her er det lange flater, men ikke langt unna er det bratte lier. Landskapet er formet gjennom flere tusen år, og vann i en eller annen form har nok spilt en viktig rolle for dagens utseende for området. En hovedvei går gjennom tettstedet, og togene stopper ved stasjonen. Inne i sentrum står bautaen for Rolf H. Lynge som ble henrettet i 1575 for opprør. Det hadde en høy pris å slå i bordet, og da spesielt om folk prøvde å protestere overfor kongen. Ei anna elv kommer også her, og den renner ut i den store. Denne elva er en del av et vassdrag som benyttes i kraftproduksjon.