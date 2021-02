- De er ikke klar over hva de er med på

Nyheter

Råkjøring på sosiale medier, slik den angivelige videoen fra Soknedalstunnelen viser, kan oppmuntre andre til lignende kjøring. Dette mener Elisabeth Eriksen, politiinspektør og stasjonssjef ved Gauldal politistasjonsdistrikt.

Se video: Råkjører i nesten 300 km/t i tunnelen - Her kan det gå liv, det er bare spørsmål om en liten uoppmerksomhet, sier politiker Nina Bratt Staverløkk (H).

- Ser ikke konsekvensene

- De som gjør dette er ikke klar over konsekvensene. Andre blir lett påvirket. Slik kjøring er en åpenbar risiko. Både for den som kjører, passasjerer og andre trafikanter, sier hun.

Å kjøre i høg hastighet er spesielt farlig i tunneler, mener hun.

- Hvis det skulle skje noe har ikke annen trafikk mulighet til å svinge unna. De som kjører på denne måten vet ikke hva de er med på, sier stasjonssjefen.

- Når slike videoer legges ut på nettet kan det hjelpe politiet i etterforskninga. Er ikke det positivt?

- Nei, det rettferdiggjør ikke slike handlinger. Klart politiet får bevis, men det er likevel vanskelig å si at vi ønsker at slike videoklipp blir spredt. Det er livsfarlig å lage slike videoer, enten det er sjåføren eller en passasjer som gjør det. De vet ikke hva de er med på, sier Eriksen.

Krevende etterforskning?

- Råkjøring og filming skjer vel i miljø der man beskytter hverandre. Er dette krevende etterforskning for politiet?

- Ja, det kan det være. Men når vi sitter med en video er det ikke så krevende å være etterforsker. Politiet ønsker at ungdommer som vet om slik kjøring tipser oss. Noen forstår hva slik kjøring innebærer, og vi håper at de kan være såpass åpne at de kommer til oss. Vi ønsker å drive forebyggende arbeid, og forhindre at det skjer ulykker i forbindelse med uvettig kjøring, sier Elisabeth Eriksen.

Får video fra ulykker

Stadig flere kjører med kamera i frontruta, og filmklipp fra ulykker havner også på sosiale media. Til og med der høg fart er inn i bildet.

- Hvordan ser politiet på det?

- Politiet vil gjerne ha dokumentasjon fra ulykker, men hvis film fra alvorlige ulykker blir spredt i sosiale media er det graverende. Vi ser veldig alvorlig på det. Vi ønsker å oppfordre sjåfører til å tenke på konsekvensene av høg fart og uvettig kjøring. Vegen er kort til å bli lenket til en rullestol, sier hun.

Ei mor som bor på Melhus sier at fartsvideoer i sosiale medier er godt kjent blant ungdom. Hun ser gjerne at politiet bevisstgjør ungdom i sitt forebyggende arbeid. Og at ungdom sier fra, både til hverandre og til politiet.

- Det er ikke angiveri, og det kan forhindre farlige ulykker, sier hun.

