Hognas sommerøl ble slått av gulrotøl fra Agder

Nyheter

Årets kåring i "Det norske måtid" måtte gjøres digitalt og Reneé Fagerhøi ved restauranten Bula Neobistro i Trondheim delte ut prisen. Her brukes mye øl i matlaginga, og hun sa at årets konkurranse hadde et stort spenn i øltyper. Vinneren ble beskrevet som et kreativt øl med en fin historiefortelling. Gulrot var én av råvarene, og Fagerhøi sa at ølet gav et bredt smaksbilde.