Covid-19: Her er svar på flere vaksinespørsmål fra leserne

Nyheter

Kommunefarmasøyt Marianne Thoresen i Melhus kommune svarer på spørsmål Trønderbladets lesere har sendt inn om vaksinen mot covid-19:

Eksisterer det noen vaksinasjonsplan for Melhus kommune og hvilke kriterier denne bygger på. Og bør ikke en slik plan bekjentgjøres og synliggjøres for kommunens innbyggere?

- Melhus kommune sine innbyggere vil vaksineres etter den nasjonale vaksinasjonsstrategien. Det finnes i tillegg en kommunal vaksinasjonsplan som beskriver hvordan vi i praksis, i vår kommune, skal gjennomføre vaksinasjon av våre innbyggere. Den nasjonale planen for vaksinasjon mot SARS-CoV-2 er allment tilgjengelig og har vært det lenge. Den nasjonale strategien og prioriteringen forandrer seg imidlertid stadig noe og tilpasses smittetrykk og forskning etter hvert som dette blir relevant. Man kan finne mer informasjon her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/. Når det gjelder helsepersonell finnes det også et prioriteringsverktøy som kommunen bruker for å bestemme hvilke helsepersonell som til enhver tid skal prioriteres. Dette verktøyet finner man også link til på vedlagte adresse. Det kan være verdt å merke seg at man på grunn av behovet for nedkjøling og anbefalinger mot å frakte opptrekte vaksinedoser også må tas hensyn til logistikk for å få brukt opp alle tilgjengelige doser og for å sikre at det også vil være mulig å gi 2. dose på korrekt måte til korrekt tid.

Noen kommuner lar fastlegene/fastlegekontoret sette vaksiner på «sine» pasienter. De som jobber på fastlegekontorene er vant til å sette vaksiner, f. eks. influensavaksiner. I Melhus har kommunen valgt å droppe fastlegene og selv sette koronavaksinen på kommunenes innbyggere. Hvilke funksjoner har de i kommunen som skal sette vaksinene, og har de kompetanse og erfaring med å sette vaksiner ?

- Fastlegene og de som jobber på fastlegekontorene har mye erfaring og god kompetanse på å sette vaksiner. Imidlertid ser vi at vaksinene vi nå får, er litt mer kompliserte når det gjelder logistikk og opptrekk av doser. For å sikre at vi får utnyttet alle vaksinedosene maksimalt, har vi , i alle fall inntil videre, valgt å ha et eget spesielt utdannet team til å blande ut, trekke opp og sette vaksinene. Teamet består av farmasøyt, lege og sykepleiere som alle har lang erfaring med å håndtere og administrere vaksiner.

Dersom vi tar med koronavaksinen fra Astra Zeneca som er i sluttprosessen med å bli godkjent i EU og i Norge, har man i Norge for tiden tre forskjellige typer koronavaksine tilgjengelig. Finnes det tester for disse vaksinene før de ble sluppet løs i markedet – og som er godkjent av EU og Norge – og som viser hvordan de tre nevnte vaksinene er kommet ut av testene, og vil resultatet av de godkjente testene bil lagt ut på Melhus kommune sine hjemmesider og gjort kjent for befolkningen i Melhus?

- Alle vaksinene som godkjennes i Norge har vært gjennom svært grundig testing på svært mange personer. De må kunne vise at de er svært trygge å bruke og at de har god effekt mot viruset, før de kan tas i bruk. Vaksinene har blitt utviklet i tråd med alle de kravene som alltid gjelder for utprøving av vaksiner. All informasjonen er allerede tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen, blant annet finnes svært mye informasjon samlet på FHI.no: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/.

Får den som av Melhus kommune blir innkalt til koronavaksinering selv velge hvilken av de tre tilgjengelige vaksinene hun eller han skal vaksineres med, eller er det noe som alene blir bestemt av Melhus kommune?

- Det er enda ikke avklart hvilke vaksiner som vil tilbys her i Melhus. Så langt har vi hatt Pfizer/BioNTech sin vaksine, men Moderna sin vaksine vil bli bruk ganske snarlig i andre deler av landet. Trolig vil i Melhus kommune senere også få tilgang til Astra Zeneca sin vaksine. Hvilken vaksine som skal tilbys ulike grupper har vi ikke fått føringer for så langt, men vi vil i kommunen forholde oss til nasjonale bestemmelser for dette. Det legges til at alle vaksinene regnes for å være trygge og for å gi god beskyttelse mot Covid-19.

Tidigere har kommunefarmasøyten besvart spørsmål fra lesere og her kan du se spørsmål og svar fra en tidligere runde: