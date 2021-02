Ville ha boikott av flyselskap

Nyheter

I en interpellasjon under kommunestyremøtet i Melhus foreslo Tina Knarbakk (Rødt) at Melhus kommune skal boikotte flyselskapet Wizz Air og aktører i næringslivet som ikke tillater fagorganisering. Rødt mener ifølge interpellasjonen at norske myndigheter bør stanse Wizz Airs virksomhet i Norge om selskapet ikke respekterer grunnleggende regler i arbeidslivet.