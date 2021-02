Nytt smittetilfelle i Melhus

Nyheter

Tirsdag ble det registrert et nytt tilfelle av covid-19 i Melhus. Dermed står Melhus oppført med 67 smittetilfeller siden mars i fjor.

De to forrige smittetilfellene kom sist helg, og ble registrert i forbindelse med at de to testet seg på en grenseovergang. Smittesporer Ingrid Solberg Frøset uttykte da stor glede over at det er obligatorisk testing slik at dette ble oppdaget. De to smittede skal ikke hatt symptomer. Ifølge en oversikt rådmann Katrine Lereggen og kommunalsjef Trude Wikdahl la fram for formannskap og kommunestyre på tirsdag, har det siden 2. januar vært 267 innreiser i Melhus fra utlandet. Den store andelen av dette er innreise fra Sverige, og mange har vært på hytte i Sverige.

Tirsdag ble påbudet om munnbind på butikker og i offentlig rom opphevet. Men det er fortsatt påbud om munnbind på busser og i drosjer.

Saken oppdateres!

