Tar vekk påbudet om munnbind i butikker

Nyheter

Melhus formannskap vedtok tirsdag ny lokal forskrift for å forebygge smitte av covid-19. Fra onsdag er det ikke lenger påbud om bruk av munnbind i butikker og i det offentlige rom. Men det er fortsatt påbud om munnbind på busser, i drosjer og under kjøreopplæring. Punktet om at en ikke skal ha mer enn 10 sosiale kontakter pr. uke, er blitt sløyfet.

Forskriften gjelder til og med 9. februar, og ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Opposisjonen (Ap og KrF) ville videreføre påbudet om bruk av munnbind også på butikker, og opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) argumenterte for at det er et uheldig signal å fjerne påbudet om munnbind i butikker, og at det kan gi et signal om at vi er på vei mot lettelser.

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) sier at det fortsatt er en henstilling om å bruke munnbind der det er vanskelig å holde god nok avstand, g hun viste under møtet til at andre kommuner har gått bort fra en egen lokal forskrift. Trondheim har fortsatt påbud om munnbind på blant annet butikker.

Her er den lokale forskriften fra onsdag:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Melhus kommune

Fastsatt av Melhus kommune ved formannskapet 02.02.21, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a), jf kommuneloven 11-8.

Forskriften erstatter midlertidig lokal forskrift av 26.02.21 og gjelder til 09.02.21.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i Melhus kommune.

§ 3. Registrering av besøkende på spise- og skjenkesteder

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.

§ 4. Registrering av reisende med drosje

Alle drosjer skal registrere alle reisende med navn og telefonnummer.

§ 5. Treningssentre

Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent dersom det sørges for at det overholdes minst 2 meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet.

§ 6. Påbud om bruk av munnbind på buss i rushtrafikk

Påbudet gjelder hverdager mellom kl. 07.00 og 09.00, samt mellom kl. 14.00 og 17.00 når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til hverandre.

Påbudet gjelder buss i Melhus kommune, inkludert bussruter som også omfatter andre kommuner.

Påbudet gjelder ikke barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 7. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport og føreropplæring

Påbudet gjelder sjåfør og passasjerer for all transport med drosje, samt føreropplæring i Melhus kommune.

Påbudet gjelder ikke barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8. Dispensasjon

Kommunelegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 9. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder jf. smittevernloven § 8-1.

§ 10. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra 3. februar 2021 og gjelder til 9.februar. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.