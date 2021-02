Rådyrpåkjørsel igjen og politiet ber folk følge med langs veien

Nyheter

Mandag klokka 20.40 fikk politiet melding om at det hadde vært en rådyrpåkjørsel i Soknedal. Politikontakt Snorre Løvseth i Gauldal politistasjonsdistrikt sier at det ikke er anført i loggen om påkjørselen skjedde på E6 eller en annen vei.

- Det er mye vilt langs veien, så folk bør følge ekstra godt med. I helga var det 10 viltpåkjørsler i Trøndelag. Selv så jeg mye vilt da jeg kjørte fra Hitra i helga, og bilisten foran meg holdt på å kjøre på vilt, sier Løvseth.

Løvseth minner om at det er mye snø for tiden, og rådyr, elg og hjort krysser veier for tiden.