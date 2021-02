Nyheter

- Fylkeskommunen vil nå bygge ny fylkesveg 30, men hopper over kilometeren rundt Rognes bru. Dette er veldig dumt; det er nemlig én kilometer rundt Rognes bru og Rognes sentrum som fylkeskommunen ikke foreslår å regulere. Er det én ting vi vet, så er det at offentlige planprosesser tar tid, så derfor er det dumt å nå ikke lage en helhetlig plan for fremtiden, sier Otterstad til Trønderbladet.