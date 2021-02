Åpner for mer besøk på sykehjem i Melhus

Nyheter

Melhus kommune har ut fra rådende smittesituasjon der det er få smittetilfeller av covd-19, justert ned nivået for helse- og omsorgssentrene. Det innebærer at kommunen åpner for mer enn ett besøk i uka. I en lang periode var helse- og omsorgssentrene helt stengt, og så åpnet kommunen for at det kunne skje ett besøk i uka og at det var sterk begrensning i hvor mange som kunne komme på besøk om gangen.