Melhus har fått to smittetilfeller

Lørdag ble det registrert flere nye smittetilfellet av covid-19 i Melhus. Det bekrefter enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

- Sannsynligvis er det et tilfelle av importsmitte. Da er det få nærkontakter, sier Brækken.

Søndag formiddag opplyser Melhus kommune at det er to smittetilfeller, og at begge gjelder personer som har testet seg på grensa. Begge personene hører til samme husstand, og er i isolasjon. De skal ha dratt rett i karantene etetr at de testet seg på torsdag. Ifølge kommunen var det ikke behov for å sette flere i karantene.

Dermed står Melhus med 66 tilfeller av viruset covid-19.

Pr. fredag var 7799 testet i Melhus for dette koronaviruset.

