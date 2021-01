Flere utenlandske vogntog slet i slake bakker på E6

Nyheter

Lørdag klokka 15.40 fikk politiet henvendelse fra en melder om at utenlandske vogntog som ble stående fast i bakkene sør for Kvål, skapte farlige situasjoner. Operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt sier at det kom inn flere meldinger om disse vogntogene.