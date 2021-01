Covid-19: Her får lesere svar på vaksinespørsmål

Nyheter

Kommunefarmasøyt Marianne Thoresen og kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen har bedt om å få spørsmål fra leserne om koronavaksinen, og Trønderbladet har fått inn flere spørsmål

Her er spørsmål fra leserne og svar fra kommuneoverlegen og kommunefarmasøyten:

- Får man vaksine etter hvilken kommune man har fastlege eller hvilken kommune man har registrert bostedsadresse? Har fastlege i Melhus og bostedsadresse Midtre Gauldal.

- Dette er et spørsmål vi får hyppig. Mange er bekymret for dette, men kommunene er svært bevisste også på denne gruppen og vi vil sørge for at alle skal få sine vaksiner. Vaksinen er et gode for personene selv og for samfunnet som helhet, slik at det har høy prioritet å nå ut til alle. De som er i risikogruppe og er under 65 år vil komme med på listene som fastlegene skal lage. Disse listene vil sendes til kommunene, som i sin tur gjennomgår hvilken bostedsadresse alle har. De som ikke bor i kommunen der de har fastlege, vil videreformidles til kommunen der de har folkeregistrert bosted og få tilbud om vaksine der. Noen ganger kan det imidlertid være bedre at man tilbys vaksine i kommunen der fastlegen bor, men uansett hvilken løsning som velges, vil alle få beskjed og kalles inn eller få mulighet til selv å sette seg opp på time for vaksinering.

- Med nåværende tempo og vaksine tildelt og sviktende overholdelse av leveringsavtaler hvordan ser kommunen på progresjonen av vaksineringen i vår kommune?

- Vi har i Norge valgt en fordeling av vaksinene ut fra folketallet i kommunene. Det vil si at vaksinasjonen vil ta omtrent like lang tid, uavhengig av størrelse på kommunen man bor i og hvilken del av landet man bor. Det er som forventet at noe produksjonsproblemer vil oppstå underveis i en stor oppskalering av vaksiner. Vaksinene har allerede kommet kjappere enn det man kunne forvente, særlig tatt i betraktning vanskene som pandemien i seg selv skaper. I og med at AstraZeneca, som EU har avtale om å få svært mange vaksiner av, har hatt vanskeligheter vil det trolig ta 1-2 måneder lengre før vi kan få vaksinert mange hundre eller flere tusen personer per uke, men alle systemer er klare i Melhus kommune for å håndtere de vaksinedosene vi får. Store grupper til vaksinering vil det trolig være klart for i april-mai i år. Hittil har vi også lyktes med å vaksinere mer enn det som opprinnelig var planlagt, ved å ha ekstremt god utnyttelse av alle vaksinedosene i hvert hetteglass, slik at vi uansett ligger godt an med vaksineringen i kommunen.

- Utover våren vil det forhåpentligvis bli godkjent flere nye vaksiner fra EMA .Spørsmålet er da i og med at disse har forskjellig og bygger på ulike utviklingsgrunnlag.Vil den ene eks Moderna eller Biontec/Pfizer være å foretrekke blant risikogrupper på grunn av sin høye motstand mot viruset,og vil AstraZeneca bli å betrakte som å gi en dårligere beskyttelse for grupper som ikke sies å være i risikogruppen?

- Det er flere vaksiner som ligger an til å søke om godkjenning gjennom de kommende månedene. Dette er et gode for våre muligheter til å bekjempe SARS-CoV-2, viruset som kan gi Covid-19. Ved at det er flere virkemekanismer og ulike deler av viruset som vaksinene retter seg mot, får vi en bredere dekning og mulighet til kjapt å endre strategi ved for eksempel mutasjoner som gir høyere resistens mot en eller flere av vaksinene. Slik det ser ut i dag er alle de godkjente vaksinene svært gode og ser ut til å gi høy grad av beskyttelse. Slik det er i dag, vil vaksinene trolig gis som likeverdige alternativer.

. Kan det nå i og med alle vaksiner som er tatt i UK/Israel sies noe om de vaksinerte etter vaksinasjon forblir smitteførende? Og hvis mutert UK virus ,hvordan kan massevaksinering ivareta og unngå massesmitte ,hvilke planer har kommunen for dette?

- Dette er et av de viktige spørsmålene som vil måtte besvares i fremtiden. Det er foreløpig gått for kort tid til at man har kunnet få skikkelige studier, men det vil i månedene fremover trolig komme forskning som sier mer om dette. Man regner med at det vil redusere tid man blir smitteførende og også i hvilken grad man kan smitte, men dette er inntil videre altså kun teoretisk. Så lenge vaksinasjon hindrer alvorlig forløp av sykdommen, vil uansett høy grad av vaksinering beskytte og gjøre at ekstremt få vil bli syke, selv om det skulle komme varianter som smitter lettere. Enn så lenge er de mutasjonene som dominerer i Norge også mutasjoner som vaksinene gir svært høy grad av motstand mot. Fortsetter det slik, vil viruset trolig så godt som forsvinne i Norge når vi oppnår høy nok grad av vaksinerte i befolkningen.

Dersom leserne har flere spørsmål, tar vi gjerne imot dem på e-post tronderbladet@tronderbladet.no.

Melhus har fått to smittetilfeller Begge smittetilfellene er såkalt importsmitte. Nesten 7800 er testet i Melhus for covid-19.